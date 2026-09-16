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Balıkesir'de sahte alkol operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de sahte alkol operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen sahte alkol operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen sahte alkol operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhaniye, Edremit ve Gönen ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1685 litre etil alkol, 31 litre sahte rakı ve 2 litre likör ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 2 alkol kiti, alkometre ve av tüfeğine el konuldu.

Operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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