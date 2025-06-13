Balıkesir'de Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Yenilendi

Balıkesir'de Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Yenilendi
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Edremit ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için modernize edilen rehabilitasyon merkezi yeniden hizmete girdi. 15 bin metrekarelik alanda, 500 hayvana barınma imkanı sunacak merkezin altyapısı ile her türlü teşhis ve tedavi hizmeti verilebilecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezi, modernize edilerek yeniden hizmet vermeye başladı.

Çıkrıkçı Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Edremit ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği kapsamlı iyileştirme çalışmalarının ve tamamlanan ruhsat işlemlerinin ardından yeniden kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı.

Toplam 15 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan merkez, aynı anda 500 sahipsiz kedi ve köpeğe barınma imkanı sunuyor. Modern altyapısıyla dikkat çeken merkezde, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra her türlü cerrahi müdahale de gerçekleştirilebilecek.

Yenilenen merkezin tanıtımında konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygı duyduklarını vurgulayarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalar sonucunda merkezin yeniden hizmete açıldığını belirtti.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün de bu merkeze taşındığını ifade eden Ertaş, "Bu merkezimizde can dostlarımızın ameliyatları da dahil olmak üzere her türlü tedavisini gerçekleştirecek altyapıyı oluşturduk. Sokakta birlikte yaşama alışkanlığı olmayan, hırçın ya da hasta can dostlarımızın burada teşhis, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yürüteceğiz." dedi.

Açılan merkezin kentin sahipsiz hayvanlarına verdikleri önemin ve bu konudaki kararlılıklarının somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Ertaş, sahipsiz hayvanlara hep birlikte sahip çıkacaklarını söyledi.

Ertaş, sokak hayvanları için doğal yaşam alanları oluşturulması konusunda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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