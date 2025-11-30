Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Haberler

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Evlerin bodrum katları suyla dolarken, bir vatandaş sokağa olta atarak durumu eğlenceli hale getirdi.

  • Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde sağanak yağışlar cadde, sokak ve tarım arazilerini su altında bıraktı.
  • Edremit'te Hasan Baran, evinin balkonundan suyla dolan sokağa olta atarak balık tutuyor gibi yaptı.
  • Hasan Baran'ın bu eylemi sosyal medyada hızla yayıldı ve yerel gündemde ilgi gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde, sokak ve tarım arazileri göle dönerken; Edremit'te oturan Hasan Baran (43), suyla dolan sokağa olta atıp, balık tutuyor gibi yaparak o anları kendisi için eğlenceli hale getirdi.

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçesinde, dünden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağmur nedeniyle yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı.

BALIKESİR YAĞIŞA TESLİM

Çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katı da sularla dolarken, itfaiye su boşaltmaya yetişemez hale geldi. Yazlık evleri ve işyerlerinin bodrum katları ile tarım arazilerini su altında kaldı. Sağanak yolları göle çevirirken, günlük hayat olumsuz etkiledi. Burhaniye'de sağanaktan en çok etkilenen yer ise Ali Çetinkaya Mahallesi oldu. Mahalledeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlık evleri su bastı.

GÖLLE DÖNEN YOLA BALKONUNDAN OLTA ATTI

Edremit'in Akçay Mahallesi'nde de benzer manzaralar yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hasan Baran (43), evinin balkonundan göl haline gelen sokağa olta atarak balık tutuyor gibi yağışı eğlenceli hale getirdi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler, kısa sürede yerel gündemin ilgi gören içerikleri arasında yer aldı. Baran, paylaşımını mizahi bir yaklaşımla değerlendirdiğini belirterek, "Yağmur sonrası oluşan manzarayla ironi yapmak istedim. Tamamen espri amaçlıydı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
