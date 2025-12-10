Balıkesir'de Restoranda Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00'de Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir restoranda çıktı. Mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 müşteri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber – Kamera: Umut SAYAN / BALIKESİR,