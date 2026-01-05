Yılbaşında restorana ateş açıp, 2 kişinin ölümüne neden oldu; o anlar kamerada
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restoran saldırısında ölü sayısı ikiye çıktı. Yaralı Zafer Aydoğdu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi tutuklandı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 31 Aralık gecesi Gürkan T. (42) tarafından restorana düzenlenen ve belediye çalışanı Hasan Durka'nın (30) hayatını kaybettiği saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Olayda Ahmet E. ile birlikte yaralanan ve durumu ağır olan Zafer Aydoğdu (50), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Gürkan T.'nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kadri KAYA/AYVALIK, (Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel