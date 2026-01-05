Haberler

Yılbaşında restorana ateş açıp, 2 kişinin ölümüne neden oldu; o anlar kamerada

Yılbaşında restorana ateş açıp, 2 kişinin ölümüne neden oldu; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restoran saldırısında ölü sayısı ikiye çıktı. Yaralı Zafer Aydoğdu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi tutuklandı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 31 Aralık gecesi Gürkan T. (42) tarafından restorana düzenlenen ve belediye çalışanı Hasan Durka'nın (30) hayatını kaybettiği saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Olayda Ahmet E. ile birlikte yaralanan ve durumu ağır olan Zafer Aydoğdu (50), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Gürkan T.'nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kadri KAYA/AYVALIK, (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı

İran yanıyor: 8 günlük bilanço korkutucu boyutlara ulaştı
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe taraftarını uyutmayacak açıklama