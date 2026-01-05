Yılbaşında restorana ateş açıp, 2 kişinin ölümüne neden oldu; o anlar kamerada

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 31 Aralık gecesi Gürkan T. (42) tarafından restorana düzenlenen ve belediye çalışanı Hasan Durka'nın (30) hayatını kaybettiği saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Olayda Ahmet E. ile birlikte yaralanan ve durumu ağır olan Zafer Aydoğdu (50), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Gürkan T.'nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kadri KAYA/AYVALIK, (Balıkesir),