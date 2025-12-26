Balıkesir'de üniversite öğrencileri Kampüs Camisi'nde buluştu

Balıkesir'de İl Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri bir araya geldi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Kampüs Camisi'nde gerçekleştirilen "Cami Gençlik Buluşması" adlı programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Yardımcısı Muhammed Key, programda yaptığı konuşmada, üç ayların manevi iklimi ve Regaip Kandili'nin önemine değinerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Program kapsamında düzenlenen çekilişte, öğrencilere dizüstü bilgisayar, elektrikli skuter, teknolojik aksesuarlar ve hediye kartları verildi.

Etkinlik, Türkiye Diyanet Vakfı Şubesince katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.