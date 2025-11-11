Balıkesir'de Panelvan Takla Attı: 4 Yaralı

Balıkesir'de takla atan panelvanda bulunan 4 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen panelvan Ortamandıra Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.Y, E.Y. ve H.A.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.