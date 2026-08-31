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Ayvalık'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Ayvalık'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.E'nin kullandığı 22 ADK 799 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun Kazım Karabekir Mahallesi Kavşağı'nda şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan sürücü M.E. ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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