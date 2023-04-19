Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Metin Genç yönetimindeki 35 AKU 718 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Kuşcenneti kavşağında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Merve ve Abdürrahim Genç yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel