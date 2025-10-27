Haberler

Balıkesir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı, İki Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu her iki sürücü de yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Y. A, yönetimindeki 10 LD 362 plakalı motosiklet ile A.A'nın kullandığı 10 AGT 013 plakalı otomobil, kırsal köylüce mahallesi palamut rampası mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çarpıştı

Kazada motosiklet sürücüsü Y.A. ile otomobil sürücüsü A.A. yaralandı.

İhbarın alınması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.A. 112 ambulansıyla Havran devlet hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü A.A. ise ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
