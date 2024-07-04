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Balıkesir'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında sürücü Medine Aksoy ve yolculardan Özlem Avcı yer alıyor. Yaralılar ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Medine Aksoy (29) idaresindeki 10 ADH 380 plakalı otomobil, Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Özlem Avcı (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı.

Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Özlem Avcı Balıkesir Bigadiç trafik Güncel Haberler

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