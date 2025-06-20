Balıkesir'de otomobil-kamyon çarpışmasında 1 ölü, 1 yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta geçmesi sonucu kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yavuz Ö. idaresindeki 10 ADE 915 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolunun Naipli kavşağında iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerken Tamer Taş yönetimindeki 10 ACF 907 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Tamer Taş, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Yavuz Ö. yaralandı.

Taş'ın cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yavuz Ö. aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

İngiltere'den İran hamlesi! Geri çağırdılar
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek
RAMS Başakşehir, Onur Bulut'u kadrosuna kattı

Günün sürpriz transferi! RAMS Başakşehir, Beşiktaş'tan aldı
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.