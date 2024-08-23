Balıkesir'de Otomobil ile Süt Tankeri Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü olan Saniye Kahraman hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Süt tankerinin sürücüsü ise gözaltına alındı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Balıkesir istikametine giden Saniye Kahraman (22) idaresindeki 45 YB 4891 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolu kırsal Karacalar Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Ş.Ç'nin (32) kullandığı 10 ANE 714 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.
Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilde bulunan ve ilk müdahalelerin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan M.K. (57) ile Y.K'nin (58) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Saniye Kahraman'ın cesedi, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Süt tankerinin sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.