Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Savaştepe'de bir otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

O.E. (41) idaresindeki 23 ADN 813 plakalı otomobil, Sarıbeyler Mahallesi yakınlarında dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü O.E. ile eşi N.E. (35) ve çocukları A.E. (11), A.E. (10) ile R.E. (1) yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sürücü O.E. Savaştepe Devlet Hastanesine, eşi ve 3 çocuğu ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
