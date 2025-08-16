Balıkesir'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Balıkesir'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
