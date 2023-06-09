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Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Atatürk Caddesi Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler

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