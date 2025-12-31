Atıl haldeki otel binasında patlama sonrası yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

BALIKESİR'de bir dönemin ünlü otellerinden olan Otel Basri'nin atıl kalan binasının kazan dairesinde patlama oldu. Patlama sonucu yangın çıkarken, 2 inşaat işçisi dumandan etkilendi.

Geçmişte otel ve öğrenci yurdu olarak kullanılan, bir süredir boş olan, son satış işlemi sonrası yıkılmasına karar verilen Karesi ilçesi Eski Bandırma Caddesi üzerindeki binanın kazan dairesinde, saat 12.00 sıralarında, boru kesimi sırasında patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle zemin kattaki asma tavan çökerken, aynı zamanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 2 inşaat işçisi dumandan etkilenirken, alevler çevre binalara sıçramadan söndürüldü. 2 işçinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.