Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Balıkesir Valiliği, artan sıcaklıklar ve yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişleri 30 Eylül'e kadar yasakladı. Ateşli ve ateşsiz piknik alanlarının bilgisi sosyal medyada paylaşıldı.

Balıkesir'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde, tüm ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Öte yandan, valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
