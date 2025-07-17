Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri arasında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için hem karadan hem de havadan yoğun müdahale sürüyor. Ekipler, gece ve sabah saatlerinde yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle havadan da müdahaleye yeniden başladı.

Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye yapılıyor.

Yanan alanın etrafını saran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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