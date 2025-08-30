Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Erkan Yıldız - Güncel
