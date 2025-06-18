Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 arazöz ve çok sayıda personelle karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepsut ilçesi Şeremetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye, 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 3 dozer ve 50 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.