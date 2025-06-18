Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 arazöz ve çok sayıda personelle karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kepsut ilçesi Şeremetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine bölgeye, 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 3 dozer ve 50 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel