Balıkesir'de Orman Yangını: Sarnıç Mahallesi Boşaltıldı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Sarnıç Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına çok sayıda personel ve araçla müdahale ediliyor.

BALIKESİR'in Havran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlerin ilerlediği komşu Sarnıç Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Havran'ın kırsal Halılar Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 203 personel ile 4 söndürme uçağı, 2 helikopter, 21 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 16 hizmet aracı, 11 itfaiye aracı, 5 dozer, 3 TOMA ve 3 treyler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çeşitli kamu kurum ve kuruşları da destek veriyor.

Jandarma, alevlerin ilerlediği komşu kırsal Sarnıç Mahallesi'nde anons yaparak, köylülerden evlerini boşaltmalarını istedi. Evlerinden çıkmak zorunda kalan mahalleli, Havran ve Edremit ilçe merkezindeki yurtlara sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da yangınla ilgili bilgi verip, söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Haber : Şevki MORALI / EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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