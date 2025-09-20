Haberler

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağ evlerine yakın bölgedeki yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ekipler, 2 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz ve belediyenin tankerleriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.