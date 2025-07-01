Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
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Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kepsut'a bağlı Gökçeören Mahallesi ile Susurluk'un Babaköy Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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