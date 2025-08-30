Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, Darıçukuru Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Erkan Yıldız - Güncel