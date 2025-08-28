Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri, tankerler, yangın söndürme uçakları ve helikopterle yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra belediyeye ait tankerler, iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopterle müdahale edildi.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının Narlı-Ocaklar kara yoluna yaklaşması nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldıktan sonra yeniden açıldı.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

