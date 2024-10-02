Balıkesir'de Orman Yangını Çıktı, Ekipler Müdahaleye Başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını için yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.