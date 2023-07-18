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Balıkesir'de Orman Yangını: 5 Hektar Alan Yandı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan örtü yangınında 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde dün çıkıp, ormana sıçrayan örtü yangınında 5 hektar alan yandı.

Kırsal Alayaka Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kızılçam ağaçları ile kaplı ormana sıçradı. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 50 personel ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, alevleri 5 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Ekipler, gece boyunca soğutma çalışması yaptı. İlk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. ( DHA)


- Balıkesir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Necip Karatuna - Güncel

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