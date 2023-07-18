Balıkesir'de Orman Yangını: 5 Hektar Alan Yandı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan örtü yangınında 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kırsal Alayaka Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kızılçam ağaçları ile kaplı ormana sıçradı. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 50 personel ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, alevleri 5 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Ekipler, gece boyunca soğutma çalışması yaptı. İlk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. ( DHA)- Balıkesir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Necip Karatuna - Güncel