Haberler

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde, saat 14.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Olay yerine Orman ve Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere havadan da müdahaleye başlandı. Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Telefondaki görüntüleri izleyen komutandan askerlere tarihi uyarı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül

Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül
Destici'den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye...

Destici'den siyasette dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir parti...
Dursun Özbek transferler için tarih işaret etti

Dursun Özbek transfer için tarih verdi
Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı

Ozan Güven’den “Aşk-ı Memnu” itirafı: Behlül rolünü reddetti
Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Sahibinden kaçtı, 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti