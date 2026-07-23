Ayvalık'ta Çıkan Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çamoba Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye ilk etapta sevk edilen 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra 30 personel ile söndürme çalışmaları başlatıldı. Ayvalık Belediyesi İtfaiyesi de destek verirken, daha sonra takviye olarak 4 arazöz ve 2 su ikmal aracı daha gönderildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çamoba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 uçak olmak ile 30 personel sevk edildi. Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği de bir araçla ekiplere destek verdi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken 4 arazöz ve 2 su ikmal aracı daha takviye olarak bölgeye yönlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı