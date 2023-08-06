Balıkesir'in Altıeylül ilçesi'ne bağlı Karakavak mahallesi sınırlarında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına 6 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 7 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. Bölgeye takviye amacıyla 5 dozer daha gönderildi.

Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir"in Altıeylül ilçesi'ne bağlı Karakavak mahallesi sınırlarında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Karakavak Mahallesi sınırlarında orman yangın çıktı. Henüz kontrol altına alınamayan yangına 6 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 7 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. Öte yandan bölgeleye takviye amacıyla 5 dozer daha gidiyor. Ekipler bölgede hem havadan hem karadan yangının büyümesini engellemek ve kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Karesi Kayamakamı Metin Arslanbaş ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.