Balıkesir'de Organize Suç Örgütü Çökertildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen 'Kafes-34' operasyonlarında, bir organize suç örgütünün çökertildiğini ve 13 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'de faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-34' operasyonları kapsamında çalışma yapıldığını belirtti. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşı ile beraber toplam 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Suç örgütü üyelerinin; 'yağma', 'tahsilatçılık', 'tefecilik', 'silahlı tehdit', 'kurşunlama' suçlarını işledikleri, eğlence mekanlarını zorla ele geçirdikleri, direnç gösteren kişileri yaraladıkları tespit edildi.

Operasyonlara katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.