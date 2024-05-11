Balıkesir'de Motokurye Üniversite Öğrencisi Bıçaklı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi, sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan üniversiteli Ata Emre A'ya (20) E.Ö. (17), Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunun bazı yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Ata Emre A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Balıkesir Üniversitesinde turizm ve otelcilik programı öğrencisi olup ailesi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan gencin cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Alkollü olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan E.Ö. ile onu sakladığı belirlenen babası O.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö'nün kasten yaralama, tehdit gibi olaylardan 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkaran üniversite öğrencimizin hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.