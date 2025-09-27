Haberler

Balıkesir'de Kontrolden Çıkan Kamyon Yangına Neden Oldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, devrilen kamyondan çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın, geniş çaplı müdahale ile kontrol altına alındı. Kamyonda mahsur kalan sürücü Zekeriya Çolak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hafriyat işi yapan Zekeriya Çolak idaresindeki 16 BOC 659 plakalı kamyon, Kayaeli Mahallesi'nde uçuruma devrildi. Araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kamyonda mahsur kalan Çolak, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma, jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alındı.

Sağlık görevlilerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, 29 arazöz, 11 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 10 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler, 9 itfaiye, 2 TOMA ve 208 personelle yürütülen havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
