Balıkesir'de Kaza: Sürücü Sıkıştığı Araçtan Kurtarıldı

KAZA NEDENİYLE ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Kırsal Kayaeli Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında Z.Ç. idaresindeki 16 BOC 659 plakalı kamyonun yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla çıkan yangında 7 saat geride kaldı. İlçede çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Kazada, yaralanan sürücü ise sıkıştığı araçtan itfaiye ve jandarmanın yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Z.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının büyük ölçüde durdurulduğu ve alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.