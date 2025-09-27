Haberler

Balıkesir'de Kaza sonrası Orman Yangınına Müdahale

Balıkesir'de Kaza sonrası Orman Yangınına Müdahale
Kepsut ilçesinde bir aracın kaza yapması sonucunda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kayaeli Mahallesi'nde kaza yapan bir araçta başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
