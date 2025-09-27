Balıkesir'de Kaza sonrası Orman Yangınına Müdahale

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kayaeli Mahallesi'nde kaza yapan bir araçta başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.