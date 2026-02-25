Haberler

Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor

Güncelleme:
OTOYOL TRAFİĞE AÇILDIBalıkesir'de F-16 uçağının kırıma uğraması sonucu Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu olayın ardından kısmen trafiğe açılan İzmir-İstanbul Otoyolu'nda enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sona erdi.

OTOYOL TRAFİĞE AÇILDI

Balıkesir'de F-16 uçağının kırıma uğraması sonucu Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu olayın ardından kısmen trafiğe açılan İzmir- İstanbul Otoyolu'nda enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sona erdi. Çalışmaların bitmesi ile otoyol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Tolga TAHÇI/BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
