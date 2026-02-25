Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor

Haberler

OTOYOL KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Balıkesir'de F-16 uçağının kırıma uğraması sonucu Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu olayın ardından çift yönlü trafiğe kapatılan İzmir- İstanbul Otoyolu'nda enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sürerken, trafik İstanbul yönüne kontrollü olarak açıldı. Otoyolda çalışmalar devam ediyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
