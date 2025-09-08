Haberler

Balıkesir'de Kayalıklara Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklara düşen Sertaç Taşdelen, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından cansız bedeniyle bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Seyitgazi Tepesi'nde Sertaç Taşdelen (31) arkadaşlarıyla oturduğu sırada dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşım sağlanamaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizden bölgeye ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu Taşdelen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
