Balıkesir'de Kayalıklara Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Seyitgazi Tepesi'nde Sertaç Taşdelen (31) arkadaşlarıyla oturduğu sırada dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşım sağlanamaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizden bölgeye ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu Taşdelen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.