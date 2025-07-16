Balıkesir'de Katı Atık Depolama Sahasında Yangın
Ayvalık'ta bulunan katı atık depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Balıkesir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesindeki katı atık depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 6 arasöz, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arasöz ve Ayvalık Belediyesi'ne ait 2 su tankeri ile personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürdürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel