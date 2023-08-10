Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü.

Kırsal Sarılar Mahallesi İkizkaya mevkiinde H.K, yönetimindeki 35 TLL 04 plakalı kamyonet virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde sürücü H.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı kamyonetten çıkarılan H.K'nin cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir Jandarma İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title