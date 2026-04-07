Balıkesir'de şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen kamyonette 24 yaşındaki A.Ö. hayatını kaybetti, sürücü Seyfi Narin yaralandı. Olay yerinde itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bulundu.
Seyfi Narin (45) idaresindeki 16 BGK 776 plakalı kamyonet, Ayvatlar Mahallesi Ortaca Deresi mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonetteki A.Ö. (24) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılan Narin, ambulansla kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
A.Ö'nün cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.