Haberler

Balıkesir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hakan Aydın yönetimindeki 35 L 4946 plakalı kamyon ile Hüseyin Çelik idaresindeki 35 DAA 608 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi İzmir-Çanakkale kara yolu Burhaniye kavşağında çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Çelik (69) ve beraberinde yolcu olarak bulunan eşi Fidan Çelik (66) ile Canan Benice (56) yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fidan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Aydın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp 'dedektif oyunu' incelemiş

Kan donduran detay! Annesini aşağı atıp "dedektif oyunu" incelemiş
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu

Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

Görgüsüzlüğün dozu kaçtı! Görmemişliğin zirvesine böyle çıktılar

Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme