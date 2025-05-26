Balıkesir'de Kadın Cinayeti: Ev Sahibi Çift Tutuklandı

Balıkesir'de Kadın Cinayeti: Ev Sahibi Çift Tutuklandı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde, evinde hareketsiz bulunan 59 yaşındaki Gülseren Kurtman'ın öldürülmesi sonrası ev sahipleri İrfan ve Cemile Ç. tutuklandı. Çiftin, Kurtman'ı gürültü yüzünden evden çıkarmak istedikleri ve şiddetle öldürdükleri öğrenildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan kadını öldürdüğü tespit edilen ev sahibi karı koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Sakarya Mahallesi Gözde Sokak'ta Gülseren Kurtman'dan (59) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Kurtman'ı, evinde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kurtman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çalışma başlatan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kadınla aynı binada oturan ev sahipleri İrfan Ç. (69) ve eşi Cemile Ç. (70) ile aralarında sorunlar olduğunu öğrendi.

İvrindi'nin Gökçeyazı Mahallesi'nde yakalanan İrfan Ç. ve Cemile Ç, polise verdikleri ifadede, Gülseren Kurtman'ı gürültü yaptığı ve kapıları sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkarmak istediklerini söyledi.

İrfan Ç, olay sabahı Kurtman'ın evine girip balta ve sopayla vurarak öldürdüğünü, ardından eşi Cemile Ç. ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip cesedi evde sürüklediklerini itiraf etti.

Katil zanlısı çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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