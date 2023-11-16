Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Asayiş ve Trafik Operasyonu Düzenledi

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 64 ekip ve 237 personelin katılımı ile asayiş ve trafik 'Huzur' operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri 2 bin 997 şahsa kimlik kontrolü yaparken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 64 ekip ve 237 personelin katılımı ile asayiş ve trafik 'Huzur' operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri 2 bin 997 şahsa kimlik kontrolü yaparken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile il genelinde 64 ekip ve toplam 237 personelin katılımı ile icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri dahilinde ; 309 işyeri kontrol edilirken, 2 bin 997 şahsın kimlik sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Jandarma trafik ekipleri de 721 aracın sorgusunu yaptı. - BALIKESİR