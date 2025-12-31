Haberler

Gönen'de işçi servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Güncelleme:
Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servis midibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Öztürk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayda yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı, 7'si taburcu edildi.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde işçi servis midibüsü ile çarpışan otomobildeki Mustafa Öztürk (24) hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Sarıköy yolunun 2'nci kilometresindeki Hasanbey mevkisinde meydana geldi. Sarıköy'deki salça fabrikasının işçilerini taşıyan midibüs ile Arif F. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, midibüste bulunan 8 kişi ile otomobildeki Mustafa Öztürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztürk, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybetti. 8 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 7'si hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mustafa Öztürk'ün Gönen ilçesine bağlı Gaybular Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

