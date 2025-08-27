Balıkesir'de İşçi Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen kazada işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 10 S 400025 plakalı işçi servisi, Sındırgı çevre yolu girişindeki kavşakta, askeri personel U.S. yönetimindeki 08 ABP 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan askeri personel K.K, M.T. ve B.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü U.S, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
