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Balıkesir'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ve Bigadiç ilçelerinde, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Arananlardan biri dolandırıcılık ve sahtecilikten, diğeri ise cinsel istismardan hüküm giymişti.

Balıkesir'in Edremit ve Bigadiç ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edremit ve Bigadiç ilçe jandarma komutanlıkları ile Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.

Edremit'te "karşılıksız çek kullanmak", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 1 yıl 2 aydır aranan ve hakkında toplam 34 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (30) yakalandı.

Bigadiç'te ise "küçük yaştaki çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (37), saklandığı çiftlik evinden kaçmaya çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

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