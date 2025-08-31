Balıkesir'de İki Ayrı Yangın Söndürüldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir tavuk çiftliği ile Edremit ilçesindeki eski zeytinyağı fabrikasında çıkan iki ayrı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sındırgı ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinin çöplerinin biriktirildiği alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bulunduğu alana doğru yayılması üzerine çiftlik sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sındırgı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edremit'in Çamcı Mahallesi'nde ise eski bir zeytinyağı fabrikasının bahçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan yangından etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye personelince kurtarıldı.

Üzerine dökülen suyla serinletilen kaplumbağa, daha sonra doğaya bırakıldı.