Balıkesir'de İki Aile Arasındaki Kavgada 7 Kişi Pompalı Tüfekle Yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfeklerle ateş açılması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf da birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş etti. Kavganın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.